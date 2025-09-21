الأحد 2025-09-21 07:47 م
 

تقليد الرئيس الشيشاني وسام "حامي السنّة" في غروزني
 
الوكيل الإخباري-   تم منح رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وسام "حامي السنّة" من قبل المركز التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة غروزني.

وقال ماغوميد داوودوف، رئيس وزراء الشيشان، في بيان نشر على قناته الخاصة بمنصة "تلغرام": "أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الجمهورية، البطل الروسي رمضان قديروف، لحصوله على هذا الوسام الرفيع".

وأضاف داوودوف أن هذا التكريم يأتي تقديرا لـ"مساهمات قديروف الجليلة في حماية وتعزيز سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإظهار حبه العميق للنبي الكريم وأهل بيته وأصحابه".

كما أشاد رئيس الوزراء بدور الشيشان المتعاظم كمركز للتعاون الإسلامي الدولي، حيث تستضيف بشكل منتظم كبار العلماء والمفكرين المسلمين للمشاركة في المؤتمرات وإلقاء المحاضرات وتنظيم برامج تطوير الكفاءات للعاملين في المجال الديني.

يذكر أن المركز التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان ونشر التعاليم الإسلامية المعتدلة في منطقة القوقاز.

روسيا اليوم

 
 
