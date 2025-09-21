تقليد الرئيس الشيشاني وسام "حامي السنّة" في غروزني

وقال ماغوميد داوودوف، رئيس وزراء الشيشان، في بيان نشر على قناته الخاصة بمنصة "تلغرام": "أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الجمهورية، البطل الروسي رمضان قديروف، لحصوله على هذا الوسام الرفيع".
كما أشاد رئيس الوزراء بدور الشيشان المتعاظم كمركز للتعاون الإسلامي الدولي، حيث تستضيف بشكل منتظم كبار العلماء والمفكرين المسلمين للمشاركة في المؤتمرات وإلقاء المحاضرات وتنظيم برامج تطوير الكفاءات للعاملين في المجال الديني.
يذكر أن المركز التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان ونشر التعاليم الإسلامية المعتدلة في منطقة القوقاز.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على فرض العقوبات
-
وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا
-
الكرملين: نتوقع من ترامب بذل جهود لتسوية سلمية في أوكرانيا
-
رئيس الأركان الأفغاني يرد على ترامب: لن تحصل على شبر واحد من قاعدة باغرام
-
أفغانستان تدعو واشنطن إلى التحلي بالعقلانية وعدم تكرار "الأساليب الفاشلة السابقة"
-
عباس بعد الاعتراف البريطاني: سنعيش الآن بسلام وحسن الجوار بجانب إسرائيل
-
أستراليا وكندا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية
-
أعضاء من مجلس النواب الأميركي يزورون الصين لدعم استقرار العلاقات