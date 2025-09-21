تقليد الرئيس الشيشاني وسام "حامي السنّة" في غروزني

الوكيل الإخباري- تم منح رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وسام "حامي السنّة" من قبل المركز التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة غروزني.



وقال ماغوميد داوودوف، رئيس وزراء الشيشان، في بيان نشر على قناته الخاصة بمنصة "تلغرام": "أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الجمهورية، البطل الروسي رمضان قديروف، لحصوله على هذا الوسام الرفيع".



