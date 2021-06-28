أضرار الأسيتون على البشرة والأظافر

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "أوكو تست" الألمانية أن مزيل طلاء الأظافر يتسبب في جفاف بشرة الأظافر, نظرا لأنه يسلبها الدهون، التي تعمل على ترطيبها.

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وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن هذا الأمر ينطبق على مزيل طلاء الأظافر، الذي يحتوي على الأسيتون، وكذلك طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون والمحتوي على مواد مثل الكحول وأسيتات الإيثيل.





كما يمكن أن يتسبب استنشاق الأسيتون وأسيتات الإيثيل في تهيج المسالك التنفسية والشعور بالدوار والخدر.



ولتجنب جفاف البشرة تنصح المجلة باستعمال زيت اللوز أو زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون من أجل ترطيب البشرة.

المصدر - العين الإخبارية