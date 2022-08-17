الوكيل الإخباري - يُعتبر الجهاز الهضمي من أجهزة الجسم الرئيسية، ولعله أهم الأجهزة بالنسبة لنا، كونه مسؤول عن هضم ما نتناوله من أطعمة ومشروبات طوال الوقت. وبسبب ذلك فإن الجهاز الهضمي هو أكثر أجهزة الجسم التي تُصاب بالاضطرابات والأمراض والمشاكل الصحية، هذا من جانب.

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عادات غذائية يجب القيام بها للحفاظ على صحة جهازك الهضمي :

- لعل أول وأهم العادات التي يجب عليك القيام بها للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، هي عدم التهاون بأي عرض صحي يظهر به، ومراجعة الطبيب المختص لتفادي المضاعفات الصحية.

- التغذية تعتبر عاملاً رئيسياً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، واعلمي عزيزتي القارئة أن ما تتناولينه هو ما يحدد صحة الجهاز الهضمي. وهنالك بعض أنواع الأغذية التي تدعم الجهاز الهضمي أكثر من غيرها، مثل:

- الخضروات والفواكه.

- منتجات الألبان.

- اللحوم غير الدهنية.

- الحبوب الكاملة.

- شرب الماء ليس عادة بل أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فهو عنصر مهم لعملية الهضم، وعملية الإخراج، والمساعدة في حركة الأطعمة في الجهاز الهضمي.

- ممارسة الرياضة مفيدة لكل أجهزة الجسم، بما فيها الجهاز الهضمي، وهي تساعد على تحسين الدورة الدموية، وبالتالي تنشط عملية الهضم.

- من أفضل العادات التي يجب اعتمادها للحفاظ على صحة جهاز الهضمي هي النوم بشكل كافي، خاصة في الليل وفي مكان هادئ، وتثبيت مواعيد النوم، الأمر الذي من شأنه أن يضبط الساعة البيولوجية التي ترتبط بمختلف أجهزة الجسم، وتؤثر على أدائها ومنها بالطبع الجهاز الهضمي.

- مما لا شك فيه أننا كلنا معرضون للضغوط الحياتية والمشكلات التي تؤثر على الحالة النفسية، والجهاز الهضمي يتأثر بذلك، لذا يجب السيطرة على ذلك قدر الإمكان.

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