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في هذه القرية الموت ممنوع!

اف
تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   تحولت أزمة المقابر في قرية لانجارون الإسبانية بمقاطعة غرناطة إلى قصة فريدة بعد أن أصدر العمدة السابق خوسيه روبيو عام 1999 مرسومًا غير مسبوق يمنع السكان من الموت، احتجاجًا على نقص مساحات الدفن.

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وجاء في المرسوم الطريف أن الموت "ممنوع حتى تؤمّن البلدية أرضًا جديدة للدفن"، داعيًا السكان إلى الحفاظ على صحتهم. واعتُبر القرار رمزيًا، هدفه الضغط على السلطات الإقليمية لإيجاد حل للأزمة المزمنة.


ورغم مرور أكثر من عقدين، لم تُسجل أي "مخالفات" للقانون، لكنه نجح في جذب اهتمام إعلامي واسع، وساهم في جعل القرية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة، وجهة سياحية شهيرة بفضل ينابيعها المعدنية.


اللافت أن لانجارون ليست الوحيدة؛ إذ تحظر بلدة لونغييربين النرويجية أيضًا الموت منذ خمسينيات القرن الماضي، بسبب تجمد الجثث في التربة، ما قد يؤدي إلى بقاء الفيروسات محفوظة لفترات طويلة.

 

لبنان 24 

 
 
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