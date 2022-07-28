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الخميس، 28-07-2022 04:17 م

علامات تدل على التهاب الكبد في اليوم العالمي لالتهاب الكبد

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الوكيل الإخباري - التهاب الكبد هو مرض فيروسي يصيب الكبد، فيؤثر على جودة وظائفه. ونظراً إلى أنّ التهاب الكبد الوبائي مشكلة صحية عالمية، فقد خصصت الأمم المتحدة يوم 28 يوليو من كل عام، يوماً عالمياً لالتهاب الكبد بهدف إذكاء الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي، وتعزيز سبل وإجرءات الوقاية منه.

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أنواع التهاب الكبد الوبائي
هناك خمس سلالات رئيسية من فيروس التهاب الكبد وهي: A و Bو Cو DوE. ويشكل التهاب الكبد B و C مجتمعيْن أكثر أسباب الوفاة شيوعاً، حيث يؤديان إلى وفاة 1,4 مليون شخص سنوياً. وفي خضم جائحة مرض كوفيد-19، لا يزال التهاب الكبد الفيروسي يتسبب في هلاك الآلاف من الأشخاص يومياً.
وعادة ما ينتشر التهاب الكبد A والتهاب الكبد E من خلال ملامسة الطعام أو الماء الملوث ببراز الشخص المصاب.
فيما ينتشر التهاب الكبد B والتهاب الكبد C والتهاب الكبد D من خلال ملامسة دم شخص مصاب بالمرض. قد ينتشر التهاب الكبد B و D أيضاً من خلال ملامسة سوائل الجسم الأخرى.

 

ما هي أعراض التهاب الكبد؟

 

تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لالتهاب الكبد، الآتي:
- البول الداكن.
- آلام في المعدة .
- اصفرار الجلد وبياض العين.
- براز شاحب أو بلون الطين.
- حمى منخفضة الدرجة.
- فقدان الشهية.
- إعياء.
- الشعور بالغثيان.
- ألم المفاصل.

 

سيدتي 

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