الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

2000 شاحنة مساعدات تنتظر العبور لغزة عبر معبر رفح

1865 شاحنة و358 إنزالا جويا و53 طائرة أردنية تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة

الإمارات تصنع الأمل للفلسطينيين من أجل استرداد حياتهم الطبيعية بعد إصابات الحرب المؤلمة وبتر أطرافهم

الرئيس السيسي يصل إلى عمان

بلدية برقش تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

الملك يصل إلى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات

حدث مميز هذا العام.. 3 خُطب في 3 أيام متتالية خلال ذي الحجة

انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة

2.847 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 شهور

رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجية اليونان يصلان إلى عمان

الثلاثاء، 11-06-2024 10:39 ص

علامة تحذيرية لاصابتك بجرثومة المعدة خلال الصيف

main-qimg-482ea5fbc88ad452976b8e940a6718a9-lq


الوكيل الإخباري- جرثومة المعدة من الأمراض التي تصيب الكثيرين في مختلف المراحل العمرية، فهي بكتيريا دقيقة للغاية، وتؤثر بشكل مؤلم على جدار المعدة. وما لا يعرفه العديد من الناس هو أن لديها الكثير من الأعراض المرضية، كما أن هناك علامة شائعة تزداد في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

أعراض جرثومة المعدة
الجرثومة تبدأ باختراق جدار المعدة ومن ثم إفرازها للأمونيا، وقيامها بتقليل أحماض المعدة، مما يؤثر على الأمعاء والبطن. وأوضحت الدكتورة هايدي فايز، أخصائية طب الباطنة والأمعاء في مصر ، أن الجرثومة تسبب قرحة هضمية، إضافة إلى الكثير من الأعراض، وهي:

الشعور بالغثيان
القيء
التقلصات الشديدة
ألم في الأمعاء
تقلصات الجهاز الهضمي
الانتفاخ الشديد
فقدان الوزن غير المقصود
شحوب الوجه
التعرق الشديد

اضافة اعلان


علامة في فصل الصيف تدل على جرثومة المعدة
وأوضحت الدكتورة فايز، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه خلال فصل الصيف يواجه عدد كبير من الأشخاص مشاكل في المعدة، ويزداد خطر الإصابة بجرثومة المعدة بصفة خاصة بسبب ارتفاع مستويات الرطوبة وتلوث الطعام، الذي يؤدي بدوره إلى ضعف جهاز المناعة والتهابات المعدة، وتظهر في صورة أعراض من الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم، وتتطور الإصابة إلى قرح في المعدة أو التهابات في الأمعاء.

كيف تحمي نفسك من جرثومة المعدة؟
وأوضحت الدكتورة فايز أنه يجب استشارة الطبيب، وتناول المضادات الحيوية التي تتضمنها الخطة العلاجية، بالإضافة إلى مضادات تقلصات البطن، وإجراء تغييرات غذائية. وقدم محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، روشتة للوقاية من جرثومة المعدة، وللحفاظ على الصحة خلال الإصابة بها وتقليل الألم، يجب اتباع التالي:

تجنب الأطعمة المحفزة لحموضة المعدة، مثل الليمون والبرتقال والأحماض.


الحد من تناول الأطعمة المقلية.


تجنب اللحوم المصنعة، خاصةً خلال هذه الفترة مع الإقبال على تناول مختلف اللحوم في عيد الأضحى.


شرب الشاي الأخضر وتناول العسل بشكل دوري.


طهي الأطعمة لمرضى جرثومة المعدة بزيت الزيتون.


طرق الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة
كما يجب تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وتناول بعض المكسرات مثل عين الجمل واللوز، لكونها غنية بأوميجا 3 المفيدة لعلاج جرثومة المعدة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-11 at 8.47.00 AM

مشروب بسيط يخلصك من الصداع والدوخة أثناء الحـر

16849532390

إرشادات لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج

2024671625017M6

التمارين الأسبوعية تحمي مرضى الضغط من الخرف

WhatsApp Image 2024-06-08 at 3.44.59 AM

علماء يقتربون من ابتكار علاج جيني للشيخوخة

13-5-2024_13_10_05_GomhuriaOnline_251715595005

قد يصيبك بالتسمم .. خطأ شائع عند استخدام المقلاة الهوائية

2018_10_8_0_1_23_563

لاختيار أفضل قطع في لحم العجل.. اتبع هذه الخطوات