الأحد 2025-08-03 02:37 م
 

بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وممثل منظمة اليونيسف في الأردن فيليب دواميل
 
الأحد، 03-08-2025 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، ممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، حيث جرى بحث أوجه التعاون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، وخطتها التنفيذية الأولى للأعوام 2025 حتى 2028.اضافة اعلان


وأشارت بني مصطفى إلى أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف في دعم برامج الحماية الاجتماعية على مستوى السياسات والبرامج، وتمكين الفئات الأكثر حاجة، والتأكيد على تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه.

وتناولت البرامج المشتركة التي نُفذت بالتعاون مع اليونيسف، في مجال عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في جميع مراحلها، والتي تمثلت في الدعم الفني وتنظيم المشاورات الوطنية المكثفة على مستوى المحافظات والقطاعات، وإعداد وثيقة الاستراتيجية بالتواؤم مع رؤى التحديث، إلى جانب الإطلاق الرسمي للاستراتيجية، وكذلك تنفيذ خطة الاتصال والتواصل، التي شملت حملة توعوية واسعة تزامنت مع إطلاق الاستراتيجية.

كما بيّنت بني مصطفى أهمية الجهود والشراكة في متابعة العمل على الخطة التنفيذية للاستراتيجية، بالإضافة إلى إطار المتابعة والتقييم، واستكمال جهود تعزيز آليات الاتصال والتواصل في قطاع الحماية، وتكثيف جهود التوعية ببرامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة.

وأوضحت أهمية استمرارية الشراكة مع اليونيسف، من خلال بناء القدرات الإعلامية في مجال الحماية الاجتماعية، والعمل على آلية لتصنيف الجمعيات، وتعزيز دور القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دوره في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروع "مكاني" في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، والعمل على مأسسته، وكذلك مهننة العمل الاجتماعي وتعزيز خدمات الرعاية البديلة ضمن الأولويات المختلفة المدرجة في الخطة التنفيذية الأولى للأعوام 2025–2028.

من جهته، أشاد ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، بالتعاون المؤسسي في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المُحدثة، والشراكة طويلة الأمد في مجال تطوير سياسات الحماية والرعاية، وتنفيذ البرامج الاجتماعية المشتركة مع الوزارة، والتي تسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمة الفئات المستهدفة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

بربربر

فيديو منوع فتاة تشارك: 3 شروط تمنعها من الارتباط بأي رجل

ك

تكنولوجيا غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think



 
 





الأكثر مشاهدة