بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، ممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، حيث جرى بحث أوجه التعاون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، وخطتها التنفيذية الأولى للأعوام 2025 حتى 2028. اضافة اعلان





وأشارت بني مصطفى إلى أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف في دعم برامج الحماية الاجتماعية على مستوى السياسات والبرامج، وتمكين الفئات الأكثر حاجة، والتأكيد على تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه.



وتناولت البرامج المشتركة التي نُفذت بالتعاون مع اليونيسف، في مجال عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في جميع مراحلها، والتي تمثلت في الدعم الفني وتنظيم المشاورات الوطنية المكثفة على مستوى المحافظات والقطاعات، وإعداد وثيقة الاستراتيجية بالتواؤم مع رؤى التحديث، إلى جانب الإطلاق الرسمي للاستراتيجية، وكذلك تنفيذ خطة الاتصال والتواصل، التي شملت حملة توعوية واسعة تزامنت مع إطلاق الاستراتيجية.



كما بيّنت بني مصطفى أهمية الجهود والشراكة في متابعة العمل على الخطة التنفيذية للاستراتيجية، بالإضافة إلى إطار المتابعة والتقييم، واستكمال جهود تعزيز آليات الاتصال والتواصل في قطاع الحماية، وتكثيف جهود التوعية ببرامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة.



وأوضحت أهمية استمرارية الشراكة مع اليونيسف، من خلال بناء القدرات الإعلامية في مجال الحماية الاجتماعية، والعمل على آلية لتصنيف الجمعيات، وتعزيز دور القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دوره في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروع "مكاني" في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، والعمل على مأسسته، وكذلك مهننة العمل الاجتماعي وتعزيز خدمات الرعاية البديلة ضمن الأولويات المختلفة المدرجة في الخطة التنفيذية الأولى للأعوام 2025–2028.



من جهته، أشاد ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، بالتعاون المؤسسي في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المُحدثة، والشراكة طويلة الأمد في مجال تطوير سياسات الحماية والرعاية، وتنفيذ البرامج الاجتماعية المشتركة مع الوزارة، والتي تسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمة الفئات المستهدفة.