أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه

12:13 م

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الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأحد، عبر دائرة السوق المركزي، خدمة جديدة تحت مسمى "بيان التخزين"، وذلك في خطوة نوعية نحو رقمنة العمليات وتعزيز شفافية سوق الخضار والفواكه. اضافة اعلان





وتهدف هذه الخدمة المبتكرة إلى تنظيم توثيق كميات المنتجات البستانية المخزَّنة داخل البرّادات في المملكة، سواء للمستوردين أو المزارعين المحليين، مما يسهم في تحسين إدارة المخزون وتعزيز سلاسل التوريد الغذائي.



وجاء إطلاق "بيان التخزين" تماشيًا مع أحكام نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم 20 لسنة 2025، لا سيما المادتين 9 و12، اللتين تنظّمان آليات البيع بالجملة وتمنعان عمليات البيع داخل البرّادات، وذلك لضمان دخول المنتجات إلى السوق المركزي أو عبر منصته الإلكترونية.



ويأتي إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال التنسيق على ضرورة مراجعة السوق المركزي، واعتماد بيان شحن التخزين قبل اعتماد أي بيان جمركي أو تسليم للمنتجات، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.



وتتيح الخدمة للمستوردين والمزارعين المحليين تنظيم بيان التخزين دون الحاجة لدخول السوق المركزي، مع السماح لهم بنقل البضائع إلى البرّادات المخصصة للتخزين، وتوثيق كميات المنتجات المودعة بدقة وربطها إلكترونيًّا ببيان الشحن الخاص بها عند دخولها السوق المركزي أو التوجه إلى أسواق أخرى معتمدة.



وتُعزّز أمانة عمّان، من خلال هذه الخطوة، قدرة السوق المركزي على توفير بيانات دقيقة للمخزون الاستراتيجي، مما يساعد وزارة الزراعة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استيراد المنتجات البستانية، بالإضافة إلى الحد من الاحتكار والتلاعب، وتحفيز المنافسة بين الموردين والمزارعين المحليين.



وتؤكد الأمانة أن إطلاق "بيان التخزين" يأتي في إطار حرصها المستمر على تحسين منظومة التوريد الغذائي، وتعزيز كفاءة السوق المركزي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.