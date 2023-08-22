لماذا يسبب ألم الكتف تنميل اليدين؟

الوكيل الاخباري-

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يعاني البعض من ألم في الكتف يمتد لليدين ويتسبب في الشعور بالوخز والانزعاج عند الحركة، قد يشير ذلك للإصابة بمشكلة صحية تستوجب التشخيص والعلاج المناسب، وذلك للوقاية من حدوث مضاعفات.يحدث ألم الكتف الذي يؤثر على اليدين نتيجة انضغاط العصب في الكتف، قد يشير الأطباء أيضًا إلى انضغاط العصب في الكتف الناجم عن الرقبة على أنه اعتلال الجذور العنقي.يمكن أن تتسبب الإصابة الحادة أو التغييرات في الجسم بمرور الوقت في حدوث عصب مقروص في الكتف.عادةً ما يسبب انضغاط العصب في الكتف الألم أو التنميل أو عدم الراحة في منطقة الكتف.قد يعاني الشخص أيضًا من أعراض أخرى، والتي تشمل:- ضعف عضلات الذراع أو اليد أو الكتف.- آلام الرقبة، خاصًة عند قلب الرأس من جانب إلى آخر.- خدر ووخز في الأصابع أو اليد.أسباب ألم الكتف واليدينيحدث انضغاط العصب في الكتف عندما تضغط مادة مثل العظام أو نتوءات القرص أو الأنسجة المتورمة، على الأعصاب الممتدة من العمود الفقري باتجاه العنق والكتف.يتكون العمود الفقري من 24 عظمة تسمى فقرات تجلس فوق بعضها البعض مع أقراص واقية تشبه الوسادة بين كل واحدة.يقسم الأطباء العمود الفقري إلى ثلاث مناطق بناءً على منطقة الجسم ومظهر عظام العمود الفقري. وتشمل هذه:العمود الفقري العنقي: يتكون من أول سبع فقرات.العمود الفقري الصدري: يتكون من 12 فقرة في المنتصف.العمود الفقري القطني: يتكون من آخر خمس فقرات.يؤثر العصب المقروص في الكتف على العمود الفقري العنقي على وجه التحديد. تمتد من العمود الفقري العنقي عبارة عن أعصاب تنقل الإشارات من وإلى الدماغ إلى مناطق أخرى من الجسم. تتضمن بعض الأسباب الشائعة لانضغاط العصب في الكتف والذي يسبب ألم الكتف واليدين ما يلي:-تنكس القرص: يمكن أن تبدأ الأقراص الشبيهة بالهلام الموجودة بين فقرات عنق الرحم في التآكل. نتيجة لذلك يمكن أن تقترب العظام من بعضها البعض ويحتمل أن تحتك ببعضها البعض والأعصاب. في بعض الأحيان يصاب الشخص بأورام عظمية على فقراته تسمى نتوءات العظام.- القرص المنفتق: في بعض الأحيان يمكن أن يبرز القرص ويضغط على الأعصاب حيث تخرج من العمود الفقري. يميل الشخص إلى ملاحظة هذا الألم أكثر من خلال الأنشطة، مثل الالتواء أو الانحناء أو الرفع.- الإصابة الحادة: يمكن أن يتعرض الشخص لإصابة مثل حادث سيارة أو نشاط رياضي، مما يتسبب في حدوث انزلاق غضروفي أو التهاب الأنسجة في الجسم الذي يضغط على الأعصاب.كيف يمكن علاج ألم الكتف واليدين؟يتحسن معظم الأشخاص المصابين بانضغاط العصب في الكتف بمرور الوقت ولا يحتاجون إلى أي علاج.عادة ما يوصي الطبيب بالعلاجات غير الجراحية أولاً. إذا كان ألم الشخص لا يستجيب لهذه العلاجات أو يزداد سوءًا، فقد يوصي الطبيب بعد ذلك بإجراء عملية جراحية. وتشمل العلاجات غير الجراحية للعصب المقروص ما يلي:-تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين.-حقن الكورتيكوستيرويدات لتقليل التورم والالتهاب.-ارتداء داعم للرقبة للحد من الحركة للسماح للأعصاب بالشفاء.-إجراء العلاج الطبيعي والتمارين لتقليل التيبس وتحسين نطاق الحركة.-تناول الأدوية المسكنة للألم لفترة قصيرة لتقليل الآثار الفورية لألم الكتف.