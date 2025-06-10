ما الذي يفعله صيام الماء بجسمك في أقل من أسبوع؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة ليتوانية حديثة عن نتائج مثيرة تتعلق بتأثير الصيام المتواصل لمدة خمسة أيام مع شرب الماء فقط على صحة الإنسان الجسدية والنفسية.



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وأجريت الدراسة على 42 امرأة في منتصف العمر يتمتعن بصحة جيدة، حيث خضعن لبرنامج صيام دقيق تحت إشراف طبي مع مراقبة شاملة لمختلف المؤشرات الحيوية.





وأظهرت النتائج تحولا أيضيا واضحا لدى المشاركات، حيث انخفضت مستويات الجلوكوز والأنسولين بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت الأجسام الكيتونية في الدم خمسة أضعاف، ما يؤكد تحول الجسم لاستخدام الدهون كمصدر رئيسي للطاقة. كما سجلت المشاركات فقدانا متوسطا للوزن بلغ 4.25 كغ، مع انخفاض في محيط الخصر بمقدار 6.6 سم، وهي نتائج تتوافق مع العديد من الدراسات السابقة حول فوائد الصيام. غير أن المفاجأة الكبرى جاءت من ارتفاع مؤشرات الالتهاب في الجسم، حيث زادت مستويات "إنترلوكين-6" و"عامل نخر الورم ألفا" بشكل غير متوقع، وهو ما يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن الصيام يقلل الالتهابات.



كما أثارت النتائج قلق الباحثين حول فقدان الكتلة العضلية الذي تجاوز نسبة فقدان الدهون، حيث فقدت المشاركات في المتوسط 3.18 كغ من الكتلة العضلية مقابل 1 كغ فقط من الدهون.



وعلى الجانب النفسي، سجلت الدراسة تحسنا واضحا في الحالة المزاجية للمشاركات، مع زيادة في النشاط والحيوية وانخفاض في مستويات التوتر. ولكن الأمر الأكثر إثارة كان اكتشاف العلاقة بين السمات النفسية ونتائج الصيام، حيث تبين أن الأشخاص الأكثر تحكما في انفعالاتهم والأعلى في الذكاء العاطفي حققوا نتائج أفضل في فقدان الدهون، بينما ارتبطت سمات مثل العصابية والتوتر بفقدان أكبر للكتلة العضلية.

أما على المستوى الهرموني، فقد حافظ هرمون الأديبونكتين على مستوياته الطبيعية، بينما انخفضت مستويات الإيريسين بشكل ملحوظ، دون أي تغير يذكر في عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وهي نتائج تطرح أسئلة جديدة حول التفاعلات الهرمونية المعقدة أثناء الصيام.



ورغم القيود التي تشوب الدراسة مثل عدم وجود مجموعة ضابطة واقتصارها على فئة عمرية وجنسية واحدة، إلا أنها تفتح آفاقا جديدة لفهم أكثر شمولا لتأثيرات الصيام على الجسم والعقل. وتؤكد النتائج على أهمية اتباع نهج شخصي في برامج الصيام، يأخذ في الاعتبار الخصائص الفردية لكل شخص، مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فترات الصيام الطويلة.



وهذه الدراسة لا تقلل من قيمة الصيام وفوائده المثبتة، ولكنها تذكرنا بأن الجسم البشري نظام معقد يتفاعل بطرق قد لا تكون متوقعة دائما، ما يستدعي المزيد من البحث والفهم العميق لآليات هذه التفاعلات.