مشاكل شحمة الأذن: أمراض يجب الحذر منها

أسباب إصابة شحمة الأذن بالأمراض
تتعدد الأسباب التي تزيد من فرص إصابة شحمة الأذن بالأمراض، مثل:
الحلي والمجوهرات الثقيلة: قد تؤدي إلى التحسس والاحمرار والتهيج.
العدوى البكتيرية أو الفطرية: قد تتسبب في التهاب شحمة الأذن.
الحساسية: تجاه منتجات العناية بالبشرة أو مواد التجميل.
الإصابات: مثل الجروح أو الحروق.
انسداد الغدد الدهنية: مما يؤدي إلى حدوث التهابات.
من بين الأمراض الشائعة التي قد تصيب شحمة الأذن:
الالتهابات.
الخراجات.
الأورام الحميدة.
تمزق شحمة الأذن.
قد تشير الأعراض التالية إلى وجود مشكلة في شحمة الأذن وتحتاج إلى علاج سريع:
احمرار وتورم.
حكة مستمرة.
ألم في المنطقة.
ظهور نتوءات صغيرة قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة.
تختلف طرق علاج مشاكل شحمة الأذن حسب السبب الرئيسي:
المضادات الحيوية: يصفها الطبيب سواء كانت فموية أو موضعية.
تجنب ارتداء الحلقات: حتى تمام الشفاء.
الجراحة: في حالات الخراجات أو الأورام.
الحفاظ على النظافة: مثل تنظيف وتعقيم أي جروح في الأذن.
الابتعاد عن لمس المنطقة المصابة بالأيدي المتسخة.
يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية:
ارتفاع درجة حرارة الأذن.
ألم شديد لا يحتمل في الأذن.
احمرار وتورم شديد.
ظهور إفرازات كريهة الرائحة.
تعتبر العناية بشحمة الأذن ضرورية للحفاظ على صحتها، ويجب الانتباه إلى أي أعراض غير طبيعية للتمكن من علاجها في الوقت المناسب.
-
أخبار متعلقة
-
علامات تشير إلى انفصال الشبكية: انتبه لها
-
أمراض شائعة تصيب مربي القطط: احذرها
-
فوائد شوربة الخضار قبل النوم: كيف تؤثر على جسمك؟
-
دراسة طبية تحذر: مشروبات قد تؤدي لتلف الكل
-
اختبار غريب يحدد مدى كفاءة الجهاز الهضمي
-
تحذير طبي: هذا المرض قد يمنعك من السفر جوا
-
كيف يؤثر الصيام يومين في الأسبوع على جسمك؟
-
لماذا تشعر ببرودة القدمين دائماً؟ تعرف على الأسباب والحلول