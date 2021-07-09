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الجمعة، 09-07-2021 08:12 م

إيطاليا تسجل 1390 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيلها 1390 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1390، مقابل 1010 الأربعاء و1394 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 4268491 حالة، بينها 41396 نشطة.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 25 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 14 في بيانات الأربعاء و13 الخميس، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127756 شخصا.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4099339 شخصا، بعد رصد 1434 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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