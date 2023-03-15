الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 11:21 ص

السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد منذ أكثر من 4 أشهر.

ووفقا لإحصاءات الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 830,731 حالة، من بينها 3604 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 47 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 817,505 حالات، فيما بقيت حصيلة الوفيات على 9622 حالة وفاة.

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روسيا اليوم 

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