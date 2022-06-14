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الثلاثاء، 14-06-2022 10:20 ص

السعودية تعلن ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا

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الوكيل الإخباري - يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين في السعودية ‏دخول الموظفين والمراجعين للمقار الحكومية والخاصة دون اشتراط الكمامات، أو التحقق من التحصين.

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يأتي ذلك بعد إعلان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.


وقال المصدر أن القرار يأتي بناء على التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.


وأشار إلى انه تقرر عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة. 


كما تقرر، بحسب المسؤول، عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت.


كما تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

 

 

روسيا اليوم 

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