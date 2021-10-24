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الأحد، 24-10-2021 12:57 م

الصين تعلن تطعيم 76 بالمئة من سكانها بالكامل بلقاحات كورونا

الصين 2


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، اليوم الأحد إن الصين طعمت حوالي 75.6 في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 حتى 23 أكتوبر .

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وأضاف فينغ في تصريح صحفي أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.


وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.


وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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