مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين

ووقع المذكرة عن جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة، وعن مجلس محافظة الزرقاء الكابتن الطيار فيصل الزواهرة رئيس المجلس، وعن نقابة المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة نقيب المهندسين، وبحضور عطوفة الدكتور فراس أبو قاعود محافظ الزرقاء، والأستاذ الدكتور خالد الزعبي نائب الرئيس للشؤون الإدارية ونائب الرئيس لشؤون المراكز، والأستاذ الدكتور زيد سليمان العدوان عميد كلية الزرقاء الجامعية، ومساعد المحافظ لشؤون التنمية، ورئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين لمحافظة الزرقاء، بالإضافة إلى عدد من مدراء المراكز في الجامعة وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء نقابة المهندسين.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
-
اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري
-
الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة
-
نقابة الصحفيين تُجرى قرعة بعثة الحج
-
دوار جديد على مثلث هام- ناطفة في إربد لتنظيم حركة السير
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة إدبيان في ناعور
-
افتتاح مبادرات ومعارض طلابية لتجميل مدخل مدينة الكرك