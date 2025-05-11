مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين

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الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال تمكين قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال طرح عدد من البرامج التدريبية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، حيث تم الاتفاق على عقد أحد عشر برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مختلف المجالات الهندسية والفنية والإدارية والتسويقية والبيئية، وبما يخدم قرابة (220) مواطنًا من أبناء محافظة الزرقاء. اضافة اعلان





ووقع المذكرة عن جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة، وعن مجلس محافظة الزرقاء الكابتن الطيار فيصل الزواهرة رئيس المجلس، وعن نقابة المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة نقيب المهندسين، وبحضور عطوفة الدكتور فراس أبو قاعود محافظ الزرقاء، والأستاذ الدكتور خالد الزعبي نائب الرئيس للشؤون الإدارية ونائب الرئيس لشؤون المراكز، والأستاذ الدكتور زيد سليمان العدوان عميد كلية الزرقاء الجامعية، ومساعد المحافظ لشؤون التنمية، ورئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين لمحافظة الزرقاء، بالإضافة إلى عدد من مدراء المراكز في الجامعة وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء نقابة المهندسين.