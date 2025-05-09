بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة

ويؤكد تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة، ومن واقع تجربته العملية والمباشرة في تنفيذ الحملات الإغاثية عبر طرق مختلفة، على الدور الأردني الإيجابي في ايصال المساعدات الانسانية، وقد كانت الهيئة الخيرية الهاشمية أفضل منفّذ للحملات الإغاثية، سواء من ناحية ثقة الوصول والأمان والكلف التي لا تكاد تُذكر مقارنة بأجور الشحن الطبيعية.
لقد انطلقت أعمال تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة، كواحدة من المبادرات والحملات الكثيرة التي أتاحت لها الدولة الأردنية العمل بحريّة، وذلك ترجمة لإيمان الأردن بأهمية إغاثة أشقائنا الغزيين كواجب عروبي وأخلاقي إلى جانب دور ذلك في تثبيت أهلنا على أرضهم.
وإننا في تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة، وقد مارسنا العمل الإغاثي على مدار (18) شهرا، لنؤكد على دور المساعدات الانسانية التي تصل قطاع غزة من /وعبر الأردن، في إفشال مخططات التهجير.
ونحذّر من محاولات بعض وسائل الإعلام المشبوهة ضرب العمل الإغاثي في مقتل، من خلال التشكيك فيه وبنزاهته، وبشكل لا يخدم إلا المشروع الصهيوني.
وفي هذا السياق، ينتهز "تجمّع أبناء حيّ الطفايلة لنصرة غزة" الفرصة لتثمين جهود الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وعلى دوره في نصرة القضية الفلسطينية، كما نشيد بدور القوات المسلّحة الأردنية التي تبذل الغالي والنفيس في نصرة غزة، كما نثمّن جهود الهيئة الخيرية الهاشمية ووقف ثريد والنقابات المهنية وكافة أبناء الشعب الأردني الذين ما بخلوا يوما على نصرة أهلنا في غزة.
وبهذه المناسبة ندعو المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص لإسناد الموقف الأردني الداعي لإيقاف العدوان وحرب الابادة الإسرائيلية وفتح المعابر واعادة اعمار غزة.
والله من وراء القصد.
تجمع أبناء حي الطفايله لنصرة غزة
عمان -الأردن
٢٠٢٥/٤/٩
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