اليابان.. ارتفاع إصابات كورونا الأسبوع الماضي بواقع 7700 حالة

الوكيل الإخباري - سجلت اليابان 54 ألفا و709 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الماضي، بارتفاع بواقع نحو 7700 حالة مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

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وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، بما في ذلك ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، إلى 33 مليونا و542 ألفا و919 حالة، حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين (1 صباحا بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية اليوم الاثنين.



وعلى مستوى المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة أسبوعيا لتصل إلى 7440 حالة، تليها كاناجاوا بعدد حالات بلغ 3774 حالة، وأوساكا بعدد حالات بلغ 3412 حالة، وهوكايدو بعدد حالات بلغ 3337 حالة، وآيتشي بعدد حالات بلغ 2880 حالة.



وارتفع إجمالي عدد الوفيات في اليابان بين مرضى كوفيد-19 بواقع 144 حالة، مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 74 ألفا و130 حالة.

الشروق