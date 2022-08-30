اليمن..تسجيل 6 حالات مؤكدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت ادارة مكافحة الامراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة اليمنية العامة والسكان 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



واكدت مراكز الترصد ان حالات الاشتباه سجلت في عدد من المحافظات التالية



4 حالات في عدن

وحالتين في تعز

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الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 35401



الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 11926



اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 2155



اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 9119



عدن تايم

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