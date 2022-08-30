اليمن..تسجيل 6 حالات مؤكدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت ادارة مكافحة الامراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة اليمنية العامة والسكان 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
واكدت مراكز الترصد ان حالات الاشتباه سجلت في عدد من المحافظات التالية
4 حالات في عدن
وحالتين في تعز
الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 35401
الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 11926
اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 2155
اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 9119
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