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الثلاثاء، 30-08-2022 09:58 ص

اليمن..تسجيل 6 حالات مؤكدة بفيروس كورونا

2020-04-20-48884


الوكيل الإخباري - سجلت ادارة مكافحة الامراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة اليمنية العامة والسكان 6 حالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

واكدت مراكز الترصد ان حالات الاشتباه سجلت في عدد من المحافظات التالية

4 حالات في عدن
وحالتين في تعز

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الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 35401

الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 11926

اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 2155

اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 9119

 

 

عدن تايم 

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