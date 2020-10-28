جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 44 مليونا

الوكيل الاخباري - كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 44 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليونا و965 ألفا.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 29,8 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و167 ألف حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر : القدس العربي



