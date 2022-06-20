دراسة أسترالية: الاختيار الصحيح للأقنعة الواقية يعزز الحماية من كورونا

الوكيل الإخباري - قال باحثون إن إدارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء أستراليا بحاجة إلى شراء أقنعة التنفس الواقية بشكل أكثر انتقائية لتشجيع الامتثال الأقوى بين العاملين في الخطوط الأمامية.



وتأتي هذه النتيجة بعد توقيع الحكومة الاتحادية الأسترالية على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 760 مليون دولار لدعم الولايات والأقاليم في المعركة المستمرة ضد كوفيد 19، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأسترالية.



ومن المقرر أن تنتهي ترتيبات التمويل الحالية في سبتمبر (أيلول) لكن تم تمديدها الجمعة ثلاثة أشهر.



وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه "من الواضح أن الجائحة لم تنته بعد".



وقالت المشرفة على الدراسة إيرين نج وهى استشارية التخدير في مستشفى ملبورن الملكي، إن العاملين في مجال الرعاية الصحية غالباً ما لا يمتثلون للتوصيات المتعلقة باستخدام اقنعة التنفس، وخاصة أقنعة (إن 95).



ويستمر عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أستراليا في الارتفاع، حيث تم الإعلان عن أكثر من 100 حالة وفاة خلال مطلع الأسبوع بما في ذلك 48 في فيكتوريا.



كما تم تسجيل أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بين يومي الجمعة والأحد.



وهناك حالياً أكثر من 212 ألف حالة إصابة نشطة بكورونا في جميع أنحاء البلاد، ويعالج ما يقرب من 2900 مريض في الرعاية في المستشفيات.

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