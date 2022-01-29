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السبت، 29-01-2022 02:41 م

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد تعرضها للفيروس

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الوكيل الإخباري- قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم السبت إنها تعزل نفسها بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.

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وجاء التعرض خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد. وكانت الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضا على متن الرحلة في 22 يناير ودخلت أيضا في العزل.

وزارت أرديرن وكيرو منطقة نورثلاند للقيام ببعض التصوير قبل العيد الوطني لنيوزيلندا، يوم وايتانغي، في 6 فبراير.

وحسب بيان لمكتب رئيسة الوزراء، فإن أرديرن لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحة جيدة.

وصنف مسؤولو الصحة 12 رحلة جوية "موبوءة" في وقت متأخر السبت، في إشارة محتملة إلى إصابة واحد أو أكثر مما كان على متنها.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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