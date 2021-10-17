غزة: 4 وفيات و 259 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 4 وفيات و 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي عن الفيروس، أنه تم تسجيل 529 حالة تعاف خلال الساعات الاخيرة، مشيرة إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 179894 إصابة، من بينها 9462 حالة نشطة و168922 حالة تعاف.



وبلغ إجمالي الوفيات 1510 وفيات، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 201 حالة والحالات الخطيرة والحرجة 130حالة.



وحول التطعيمات، أشارت الوزارة الى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 768590 جرعة والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 463730 شخصًا.

بترا