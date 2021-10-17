الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين 8.1% حتى آب الماضي

إدانة موظف ضريبي وشخص آخر بتهمة عرض وقبول رشوة

اطلاق النار على طبيب في البادية الجنوبية

مطالب بتنظيف عبارات المياه في إربد والبلدية تتابع- صورة

مستشفى البشير يستجيب لمناشدة ثلاثينية حالتها خطرة

وزارة التربية : لا يزال بالإمكان تسجيل المدرسة في مسابقة نظافتنا صحتنا

20 ألف دينار نصيب الفرد من الثروة في الأردن

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ34 ألفا في قفزة قياسية على التوالي

العملات المشفرة ستواصل الصعود في الفترة المقبلة

81 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الأحد، 17-10-2021 12:19 م

غزة: 4 وفيات و 259 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 4 وفيات و 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي عن الفيروس، أنه تم تسجيل 529 حالة تعاف خلال الساعات الاخيرة، مشيرة إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 179894 إصابة، من بينها 9462 حالة نشطة و168922 حالة تعاف.


وبلغ إجمالي الوفيات 1510 وفيات، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 201 حالة والحالات الخطيرة والحرجة 130حالة.


وحول التطعيمات، أشارت الوزارة الى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 768590 جرعة والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 463730 شخصًا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
616be24f4236046657712575

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ34 ألفا في قفزة قياسية على التوالي

كورونا في العالم

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

منظمة الصحة 2

إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر

مصررر

مصر تكشف عن الفئات التي ستحصل على ثالث جرعة من لقاح كورونا

تونس كورونا

العراق : تحذير من موجة رابعة لكورونا

eu_035c222e-031a-4b93-827c-c6db0f044300

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ايطالية لدعم الشركات المتضررة من كورونا

أخبار متعلقة
920212292727853027903

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 182 وفاة بفيروس كورونا

ايطاليا

إيطاليا.. 63 وفاة و4061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

للل

الصحة العالمية: 13دولة فقط في أفريقيا نجحت في تطعيم أكثر من 10% من سكانها ضد كورونا

فلسطين كورونا

فلسطين: 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا

6147029d4c59b7115a04c921

روسيا: وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا