السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 11:42 ص

"كوفيد-19".. السبب الرابع الرئيسي للوفيات في أمريكا عام 2022

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الوكيل الإخباري- حل مرض "كوفيد-19" في المرتبة الرابعة بقائمة الأسباب الرئيسية للوفيات في الولايات المتحدة عام 2022، وفقًا للبيانات المؤقتة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

واحتل المرض المرتبة الثالثة كسبب رئيسي للوفيات في أمريكا خلال العامين الأولين من الجائحة، لكن عدد الوفيات الناجمة عنه في عام 2022 كان نصف عدد الوفيات في العام الذي سبقه.

ورغم التراجع، فقد ارتبطت واحدة من كل 13 وفاة في الولايات المتحدة عام 2022 بـ"كوفيد-19".

وأظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض أن الفيروس أودى بحياة نحو 245 ألف شخص عام 2022، وكان السبب الرئيسي في وفاة حوالي 187 ألف شخص، والسبب المساهم في وفاة حوالي 58 ألف شخص.

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انخفضت معدلات وفيات "كوفيد-19" في جميع المجموعات العرقية والإثنية، لكنّها ظلت الأعلى بين الأمريكيين الهنود والسود. وكانت معدلات الوفيات الإجمالية أعلى بالنسبة لهذه المجموعات أيضًا.


وعادت الإصابات غير المقصودة إلى المرتبة الثالثة كأكثر الأسباب شيوعًا للوفاة، حيث وصلت الجرعات الزائدة من المخدرات إلى مستويات قياسية.


وظلت أمراض القلب والسرطان السببين الرئيسيين للوفاة، وزادت معدلات الوفيات بسببهما عام 2022. وتوفي نحو 700 ألف شخص بسبب أمراض القلب، بينما توفي حوالي 608 آلاف شخص بسبب السرطان.


قد يكون الوباء ساهم في هذه الزيادة. فقد وجدت إحدى الدراسات، على سبيل المثال، أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 معرضون لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة عام في الحد الأدنى، بعد الشفاء.


وبشكل عام، انخفض معدل الوفيات المعدل بحسب العمر في الولايات المتحدة بنسبة حوالي 5% بين عامي 2021 و2022.


أما معدل وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و4 سنوات، فقد ارتفع بنحو 8%.


وارتفع معدل الوفيات بسبب كوفيد-19 لهذه المجموعة عام 2022، لكنه لم يكن مساهمًا كبيرًا في معدل الوفيات الكلي.


ولم يشرح التقرير بالكامل ما هي العوامل التي ساهمت في الزيادة الإجمالية لوفاة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و4 سنوات.

 

سي ان ان

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