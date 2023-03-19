الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 10:21 ص

'كوفيد 19' لم يؤثر في الصحة العقلية

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة مفاجئة أن الصحة العقلية لمعظم الناس كانت جيدة إلى حد ما على مدار جائحة الفيروس التاجي «كوفيد 19».

وحلل التقرير، الذي نُشر في المجلة الطبية الخاضعة لمراجعة الأقران، 137 دراسة من جميع أنحاء العالم، ووجد أن الصحة العقلية للناس لم تظهر، بشكل عام، تغييرات كبيرة قبل وبعد أسوأ وباء هو فيروس كورونا. وكتب الباحثون: «بدلاً من أزمة الصحة العقلية، كان هناك مستوى عالٍ من المرونة على مستوى السكان».

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ووجدت الدراسة أنه «وفق الدراسات لم نجد تغيرات في الصحة العقلية العامة بينما تفاقم أعراض الاكتئاب كان ضئيلاً للغاية».

 

 

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