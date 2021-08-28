السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

واشنطن تضيف قواعد جديدة لاستضافة الأفغان

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

بريطانيا وألمانيا تسعيان لنهج مشترك لمجموعة السبع إزاء طالبان

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

بريطانيا تعلن مغادرة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الأفغان من كابول

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

أزمة الوقود.. إصابة 5 اشخاص في اشتباكات دامية بلبنان

مصرع 21 شخص إثر غرق قارب ركاب شرقي بنغلاديش

السبت، 28-08-2021 03:03 م

كيف نعرف أن الطفل مصاب بمتحور دلتا بلس

Doc-P-857850-637657323518948683


الوكيل الاخباري- لاشك أن القلق يراود جميع الأسر خوفاً على أطفالهم من الإصابة بمتحورات كورونا، لا سيما المتحور دلتا بلس الذي يستهدف الأطفال، خلافاً عن باقي متحورات كوفيد-19. وفي هذا السياق، فإن الخوف والقلق يدور حول الأطفال تحت سن 12 عاما، الذين لم يتلقوا أي لقاحات مضادة لكورونا.


ومع اقتراب موسم المدارس وعودة الأطفال إلى فصول الدراسة ، يدور هذا السؤال في ذهن الآباء، وبالأخص الأمهات.. "كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟

موقع "هيلثلاين" Healthline المعني بالشؤون الصحية أجاب على هذا السؤال من خلال تقرير مدعم بآراء الخبراء.

اضافة اعلان

 

وبحسب الدكتور بول أوفيت، المسؤول عن مركز اللقاح بمستشفى "فيلادلفيا" الأميركي للأطفال، فإن "متحور دلتا بلس سريع العدوى، لذا يصيب الأطفال بوتيرة أسرع"، بحسب ما نقل عنه التقرير.

 

 

يُذكر أن متحور دلتا يعتبر أكثر عدوى بمثابة الضعف بالمقارنة بأي متحور لكورونا آخر، كما أنه يتسبب بأعراض أكثر حدة من أي متغير آخر لكوفيد-19، بحسب "مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها" الأميركية CDC.

وبما أن غالبية الأطفال لم يتلقوا اللقاحات المتوفرة ضد فيروس كورونا، فقد أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بمتغيرات الفيروس.


أعراض دلتا بلس


وأكد التقرير أن السعال وفقدان حاسة الشم، تعد من الأعراض الأقل شيوعا عند الإصابة بمتغير دلتا بلس، ولكن الإصابة والشعور بالصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف وارتفاع درجة حرارة الجسم تعد من الأعراض الرئيسية.

التقرير نقل عن الدكتور مايكل جروسو، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى "هنتنغتون" في نورثويل هيلث بنيويورك، القول إن هناك بعض الأعراض التي يصاب بها الطفل المصاب بمتغير دلتا، ومنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، مع ظهور أعراض أنفية أى سيلان وأعراض معوية وطفح جلدي عند البعض، وهناك بعض الأعراض الأخرى ومنها:

 

- ألم في البطن


- احمرار في العين

- ضيق أو ألم في الصدر


- إسهال


- شعور بالهمدان الشديد


- صداع شديد في الرأس


- ضغط دم منخفض


- ألم في الرقبة


- قيء

 

ونصح التقرير الآباء بأنه من الضروري في حالة ظهور هذه الأعراض على الطفل القيام بإجراء التحاليل المعملية والمسحة له على الفور، خاصة في حالة ظهور أعراض بالجهاز التنفسي، وفي حالة إثبات إيجابية الإصابة يجب عزله حتى تختفي الأعراض.

المصدر: لبنان 24

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ككك

دراسة: سلالة دلتا كورونا تضاعف احتمالات علاج المصابين بالمستشفيات

d7a781e6b65b00867cda9827bf467045

الهند تسجل حوالي 47 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

كورونا

كندا: تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات بكورونا في بريتيش كولومبيا

b39d984e-2e87-4532-b218-09dbd06e93cc

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

6129fac54236047f7c24a970

روسيا: 799 وفاة و19.5 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

كورونا 4

الصين: الولايات المتحدة تعتمد التضليل بمنشأ كورونا

أخبار متعلقة
612985f14c59b724815c895b (1)

لقاح صيني جديد يظهر فعالية كبيرة بنسبة 82% ضد كورونا

كورونااااا

دراسة: الإصابة بمتحور دلتا بعد اللقاح كما قبله

منظمةةة

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الدول التي سجل فيها متحور دلتا

كندا

أطباء كنديون يؤكدون دخول البلاد في الموجة الرابعة من كورونا

1

بريطانيا تقدم لقاحات كورونا لمن هم في سن 16 عاما

منظمةةة

الصحة العالمية تحذر من متحور دلتا