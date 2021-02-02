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الثلاثاء، 02-02-2021 11:47 م

لقاح كندي ضد كورونا بالتعاون مع نوفافاكس

لقاح-كورونا


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن إبرام صفقة مع شركة نوفافاكس للأدوية لإنتاج لقاح محلي لكورونا، مؤكدا جاهزية الشركة لطرح الجرعات محليا الخريف المقبل.
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وقال ترودو في بيان اليوم الثلاثاء إن الحكومة، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة نوفافاكس التي تتخذ من ولاية ماريلاند الأميركية مقرا لها لمتابعة خيارات إنتاج لقاح كورونا في منشأة للتصنيع الحيوي في مدينة مونتريال الكندية.

ووصف رئيس الوزراء الكندي قيام بلاده بإنتاج لقاح محلي ضد كورونا بأنه خطوة كبيرة للأمام، بعد اعترافه سابقا بأن كندا لا تملك القدرات المحلية الكافية لذلك.

 




 

 


 

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