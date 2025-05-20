الثلاثاء 2025-05-20 10:34 م
 

الأمن العام: إجراءات لتيسير عبور الحجاج الفلسطينيين والتسهيل عليهم

الحجاج
الحجاج
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:43 م
الوكيل الإخباري-   واصلت مديرية الأمن العام، من خلال إداراتها ووحداتها المختصة، تنفيذ خطتها الخاصة بموسم الحج لهذا العام، والتي تضمنت تيسير عبور الحجاج من الأهل والأشقاء الفلسطينين، والتسهيل عليهم أثناء توجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.اضافة اعلان


ورفعت إدارة أمن الجسور من جاهزيتها لاستقبال الحجاج وتقديم مختلف الخدمات الأمنية والإنسانية منذ لحظة دخولهم أراضي المملكة وحتى عبورهم إلى الأراضي المقدسة.

كما وفّرت إدارة الدوريات الخارجية المرافقة الأمنية اللازمة لقوافل الحجاج، لضمان انسيابية حركتهم وتذليل أية عقبات قد تعترض طريقهم، فيما تواصل كوادر الدفاع المدني جاهزيتها لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للحالات الطارئة وعلى مدار الساعة.

وأكدت مديرية الأمن العام توفيرها الخدمات الأمنية والإنسانية للحجاج منذ بدء انطلاق بعثات الحج ومغادرتها، وحتى عودتها بإذن الله، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الوطنية  كافة ذات العلاقة، وبما يعكس النهج الأردني في مساعدة الأهل في فلسطين، والرسالة الأمنية الشاملة التي تضطلع بها مديرية الأمن العام وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة.
 
gnews

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