الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 09:21 ص

مسؤول صحي لبناني: الوضع سيزداد سوءا

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الوكيل الإخباري- حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض، من أن وضع المستشفيات سيزداد سوءا، حيث سيتعين عليها التعامل مع المزيد من الكرب واليأس، نتيجة لقرارات قصيرة النظر.

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وقال الأبيض في تغريدة عبر "تويتر" إنه لا يمكن أن يأتي الارتفاع الحاد في عدد حالات كورونا أمس 2591 في وقت اكثر سوءا. فالمستشفيات بالكاد قادرة على الحفاظ على مولداتها ، والكثير من الأدوية الحيوية غير متوفرة، أما الروح المعنوية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، فهي في أدنى مستوياتها".

وأكد أن " لبنان يدخل المستوى (4) من التفشي المجتمعي. وعدد الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها بالأمس، هي ضعف متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن متحور دلتا لا يزال ينتشر بسرعة"، مبينا أنه "على الرغم من أن هذا كان متوقعا، إلا أن رقم الأمس كان بالفعل صادما".

وأوضح الأبيض أنه " قريبا، سيلي هذا الارتفاع زيادة في عدد حالات الكورونا التي ستحتاج الدخول إلى المستشفيات"، متسائلا: "هل يمكن للمستشفيات استيعاب الطلب المتزايد على أسرتهم؟ من المهم ملاحظة أن المستشفيات لم تتلق حتى الآن مستحقاتها عن علاج مرضى الكورونا خلال موجة الشتاء الأخيرة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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