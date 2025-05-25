"مش مطولين لاحقينك".. مشهد وداع الناشط أبو سمير لأخيه يُبكي القلوب

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الوكيل الإخباري- أثارت لحظات توديع الناشط الشهير في قطاع غزة بمسمى "يوميات أبو سمير" لشقيقه الذي ارتقى شهيداً بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله بحيّ البراق غرب مدينة خانيونس، مشاعر الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور "أبو سمير" في حالة يُرثى لها وهو يودّع شقيقه بكلمات مؤثرة والدموع تملأ عيناه. اضافة اعلان





"أبو سمير"، الذي ظل صامداً طوال فترات الحرب، وحاول التخفيف والتهوين على أهل القطاع من خلال الكوميديا السوداء ومحاولة رسم الضحكة على وجوه الناس رغم كمية القهر والألم التي تُحيط بالقطاع، أصابه اليوم ما أصاب هؤلاء الناس، وفقد شقيقه وودّعه بقلب مكلوم.



"مش مطولين، لاحقينك".. بهذه الكلمات كان الوداع الأخير بين "أبو سمير" وأخيه، مستذكراً مناقب شقيقه، ولافتاً إلى أنه كان أبرّ إخوته بأمه وأبيه، حيث كان الشهيد "حبيب أبوه" و"روحه معلقة فيه". حيث انهالت التعليقات بالرحمة للشهيد عبر مواقع التواصل، والدعوات بالصبر والسلوان لـ"أبو سمير" وأسرته.