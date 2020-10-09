الجمعة 09-10-2020
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الجمعة، 09-10-2020 03:30 ص

مصر : 121 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة.

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وأوضحت الوازارة في بيان، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

 

المصدر - الوطن 


 




 

 


 

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