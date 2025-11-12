طرق فعالة للتخلص من تشققات القدمين في الشتاء

1. الجلسرين
يرطب بعمق ويعيد النعومة للكعبين.
🔹 انقعي قدميك بماء دافئ وصابون لبضع دقائق.
🔹 استخدمي حجر الخفاف لتقشير الجلد الميت.
🔹 ضعي طبقة من الجلسرين ودلكيها بلطف.
✨ كرري يوميًا لنتيجة ملموسة.
2. الفازلين
يغلق المسام ويحافظ على الترطيب.
🔹 بعد نقع القدمين وتقشيرهما، ضعي طبقة سميكة من الفازلين.
🔹 ارتدي جوارب قطنية طوال الليل.
💧 استيقظي بقدمين ناعمتين كالأطفال!
3. زيت الزيتون
غني بمضادات الأكسدة وملطف طبيعي.
🔹 دلكي القدمين بالزيت بعد النقع والتقشير.
🔹 ارتدي الجوارب للحفاظ على الترطيب.
4. زيت جوز الهند
يعالج الشروخ الصغيرة بفضل خصائصه المهدئة.
🔹 ضعيه قبل النوم وارتدي الجوارب.
🌙 النتيجة: نعومة حريرية عند الصباح.
5. العسل
مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا.
🔹 امزجي كوب عسل مع ماء دافئ وانقعي قدميك 20 دقيقة.
🔹 جففيهما وضعي مرطبًا خفيفًا.
نصيحة أخيرة:
احرصي على الترطيب اليومي وارتداء الجوارب القطنية، فالعناية بالقدمين ليست رفاهية، بل جزء من راحتك وجمالك.
