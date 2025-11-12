الأربعاء 2025-11-12 03:22 م
 

طرق فعالة للتخلص من تشققات القدمين في الشتاء

الأربعاء، 12-11-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-   مع برودة الجو، تبدأ القدمين بالجفاف والتشقق، خصوصًا عند الكعبين. لكن لا تقلقي! بخطوات بسيطة ومن مكونات طبيعية، يمكنك استعادة نعومة قدميك بسهولة 

1. الجلسرين
يرطب بعمق ويعيد النعومة للكعبين.
🔹 انقعي قدميك بماء دافئ وصابون لبضع دقائق.
🔹 استخدمي حجر الخفاف لتقشير الجلد الميت.
🔹 ضعي طبقة من الجلسرين ودلكيها بلطف.
✨ كرري يوميًا لنتيجة ملموسة.


2. الفازلين
يغلق المسام ويحافظ على الترطيب.
🔹 بعد نقع القدمين وتقشيرهما، ضعي طبقة سميكة من الفازلين.
🔹 ارتدي جوارب قطنية طوال الليل.
💧 استيقظي بقدمين ناعمتين كالأطفال!


3. زيت الزيتون
غني بمضادات الأكسدة وملطف طبيعي.
🔹 دلكي القدمين بالزيت بعد النقع والتقشير.
🔹 ارتدي الجوارب للحفاظ على الترطيب.


4. زيت جوز الهند
يعالج الشروخ الصغيرة بفضل خصائصه المهدئة.
🔹 ضعيه قبل النوم وارتدي الجوارب.
🌙 النتيجة: نعومة حريرية عند الصباح.


5. العسل
مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا.
🔹 امزجي كوب عسل مع ماء دافئ وانقعي قدميك 20 دقيقة.
🔹 جففيهما وضعي مرطبًا خفيفًا.


نصيحة أخيرة:
احرصي على الترطيب اليومي وارتداء الجوارب القطنية، فالعناية بالقدمين ليست رفاهية، بل جزء من راحتك وجمالك.

 

اليوم السابع 

 
 
