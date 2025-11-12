طرق فعالة للتخلص من تشققات القدمين في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع برودة الجو، تبدأ القدمين بالجفاف والتشقق، خصوصًا عند الكعبين. لكن لا تقلقي! بخطوات بسيطة ومن مكونات طبيعية، يمكنك استعادة نعومة قدميك بسهولة

اضافة اعلان



1. الجلسرين

يرطب بعمق ويعيد النعومة للكعبين.

🔹 انقعي قدميك بماء دافئ وصابون لبضع دقائق.

🔹 استخدمي حجر الخفاف لتقشير الجلد الميت.

🔹 ضعي طبقة من الجلسرين ودلكيها بلطف.

✨ كرري يوميًا لنتيجة ملموسة.



2. الفازلين

يغلق المسام ويحافظ على الترطيب.

🔹 بعد نقع القدمين وتقشيرهما، ضعي طبقة سميكة من الفازلين.

🔹 ارتدي جوارب قطنية طوال الليل.

💧 استيقظي بقدمين ناعمتين كالأطفال!



3. زيت الزيتون

غني بمضادات الأكسدة وملطف طبيعي.

🔹 دلكي القدمين بالزيت بعد النقع والتقشير.

🔹 ارتدي الجوارب للحفاظ على الترطيب.



4. زيت جوز الهند

يعالج الشروخ الصغيرة بفضل خصائصه المهدئة.

🔹 ضعيه قبل النوم وارتدي الجوارب.

🌙 النتيجة: نعومة حريرية عند الصباح.



5. العسل

مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا.

🔹 امزجي كوب عسل مع ماء دافئ وانقعي قدميك 20 دقيقة.

🔹 جففيهما وضعي مرطبًا خفيفًا.



نصيحة أخيرة:

احرصي على الترطيب اليومي وارتداء الجوارب القطنية، فالعناية بالقدمين ليست رفاهية، بل جزء من راحتك وجمالك.