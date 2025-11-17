الإثنين 2025-11-17 03:08 م
 

مقشرات منزلية طبيعية لترطيب البشرة الجافة بمواد بسيطة وآمنة

الإثنين، 17-11-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   تفضل الكثير من النساء الاعتماد على مقشرات البشرة المنزلية، فهي أقل تكلفة، سريعة التحضير، وتمنح نتائج فعالة بدون أي مواد كيميائية. وفيما يلي 6 وصفات طبيعية يمكن إعدادها بسهولة لترطيب البشرة الجافة، وفق موقع Stylecraze:

1. مقشر بقايا القهوة
تساعد القهوة على تنشيط البشرة وتقشيرها بلطف.
اخلطي ملعقة قهوة مع ملعقة ماء وافركي الوجه بحركات دائرية لعدة دقائق.
لترطيب أعمق، يمكن إضافة ملعقة زيت جوز الهند.

2. مقشر الشاي الأخضر والعسل
حضّري كوبًا مركزًا من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد.
اخلطي ملعقة شاي مع ملعقة سكر وملعقة عسل.
افركي البشرة بالمزيج ثم اشطفيها بالماء البارد.

3. مقشر زيت جوز الهند والليمون
اخلطي نصف كوب زيت جوز الهند مع ملعقتين سكر وملعقة عصير ليمون.
يمكن استبدال زيت جوز الهند بزيت الزيتون أو اللوز.
يستخدم على بشرة نظيفة مع تدليك لطيف.

4. مقشر دقيق اللوز
اطحني اللوز حتى يصبح ناعمًا، ثم اخلطي:
كوب دقيق لوز + نصف كوب زيت لوز أو زيت زيتون.
أضيفي قطرات من زيت الليمون أو اللافندر.
دلكي الوجه واغسليه بالماء البارد.

