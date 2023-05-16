الكمية المناسبة من القرفة للحامل في الشهر التاسع

الوكيل الاخباري - أنت تعلمين أن بعض الأطعمة ممنوعة أثناء الحمل؟ وتشمل هذه الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق والبيض النيئ واللحوم غير المطبوخة جيدًا، لكن القرفة ليست على القائمة. في حين أنه من الآمن تناول القرفة باعتدال ، إلا أن الإفراط في تناول القرفة يمكن أن يسبب آثارًا جانبية ضارة ، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي وتلف الكبد وتقرحات الفم.



القرفة للحامل في الشهر التاسع

اضافة اعلان

القرفة آمنة في الجرعات العادية إذا كنت حاملاً ، لكن العلماء لا يزالون غير متأكدين مما إذا كان تناول القرفة بجرعات عالية - أكثر بكثير مما تشربيه عادة في الأطعمة - يمكن أن يكون ضارًا. إذا كنت قد تجاوزت موعد ولادتك وتحاولين تحفيز المخاض ، استشيري طبيبك أولاً قبل إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي. فيما يتعلق بكمية القرفة الآمنة للاستهلاك يوميًا ، لا توجد أي إرشادات رسمية للحوامل أو المرضعات حول الكميات لكن من الأفضل تجنب الإفراط في شرب القرفة.



فوائد القرفة أثناء الحمل

قد يوفر تناول القرفة أثناء الحمل العديد من الفوائد الصحية المحتملة ، بما في ذلك:

قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة

يمكن أن يضعف الحمل جهاز المناعة لديك ، مما يعرضك لخطر متزايد للإصابة بالزكام والإنفلونزا والتهابات أخرى. ومن المثير للاهتمام أن القرفة يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة وتعزيز الصحة الجيدة.

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة مثل مادة البوليفينول التي تساعد جسمك على محاربة الجذور الحرة ، وهي جزيئات يمكن أن تدمر خلايا الجسم وتسبب المرض. يمكن لمضادات الأكسدة أن تعزز وظيفة المناعة وتساعد في حماية جسمك من الالتهابات البكتيرية والفطرية.



قد يساعد في علاج الالتهابات

يمكن أن يلحق الحمل ضررًا جسديًا بجسمك ويزيد من الضغط على مفاصلك. هذا يمكن أن يؤدي إلى الألم والتورم.

تعمل القرفة كعامل مضاد للالتهابات ، مما يقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في تخفيف آلام المفاصل وآلام العضلات.



قد يساهم في خفض ضغط الدم

تشير الأدلة المحدودة أيضًا إلى أن القرفة يمكن أن تحسن مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا