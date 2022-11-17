تخلصي من الشيب والخصل البيضاء بهذه الطرق الطبيعية

الوكيل الإخباري - طرق طبيعية لتأخير ظهور الشيب والخصل البيضاء تعيد اطلالتك الشبابية والمشرقة. فالشيب حالة من الشعر قد تمر بها أغلب النساء إما في وقت مبكر أو بعمر متأخر ما يسبب لها الكآبة ويجعلها تشعر بتقدمها في العمر ، في حين ان العناية بالشعر يؤثر على مدى تأخير الشيب، لذلك تبحث المرأة عن طرق طبيعية أكثر أماناً وأقل مواد كيمائية للتخلص من شيب شعرها المبكر بدلا من الصبغات المؤخرة، فاليك طرق طبيعية لتأخير ظهور الشيب والخصل البيضاء.





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طرق طبيعية لتأخير ظهور الشيب والخصل البيضاء





أسباب الشيب المبكر

الوراثة



اضطرابات في الغدة الدرقية



التقدم في العمر



خلل في الجينات



أمراض هرمونية



نقص في العناصر الغذائية



ضغوط نفسية والتوتر





وصفات طبيعية للتخلص من الشيب







البصل وعصير الليمون



وصفات لتأخير ظهور الشيب تشمل تطبيق البصل مع عصير الليمون. امزجي 3 ملاعق صغيرة من عصير البصل و3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون في وعاء، وثم طبقي المزيج على فروة رأسك وشعرك بالتساوي واتركيه لمدة 30 دقيقة. بعدها اغسليه جيداً، و أعيدي تكرار هذه الوصفة أربع إلى خمس مرات في الأسبوع لمدة أسبوعين. فعصير البصل يساعد على تجديد بصيلات شعرك وتغذية الشعر. بالإضافة الى ذلك فعصير البصل غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تأخير الشيب المبكر. أما الليمون فيحافظ على لون الشعر بسبب احتوائه على فيتامين سي.





خلطة الشاي مع قشر البصل



و تشمل تطبيق الشاي مع قشر البصل، لذلك فامزجي كوبين من الماء مع 3 ملاعق من الشاي وبصلة واحدة مع قشرها، ثم اتركي المزيج لمدة 30 دقيقة، وبعدها قومي بتغطية شعرك المنظف سابقاً بهذا الخليط. كرري هذه الوصفة مرة في الأسبوع لمدة شهر على الأقل واحصلي على نتائج فعالة.





تطبيق فيتامين E مع زيت الجوجوبا



و تشمل تذويب كبسولات فيتامين E في الماء ومن ثم تدليك شعرك بها. فهذا الفيتامين يلعب دور رائع في محاربة شيخوخة الجلد، بالإضافة الى ذلك فإنه يؤخر الشيب ويساعد على تقوية بنية الشعر. فقومي بخلط كبسولة من فيتامين E ‍ مع ملعقتين من زيت الجوجوبا وملعقتين من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون ثم طبقي هذه الوصفة على بصيلات شعرك واتركيه لمدة ساعة واحدة، ثم إغسليه جيداً ومع الوقت سوف تتمتعين بشعر خال من الشيب وبإطلالة شبابية.

نذكرك دائماً بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم أو جزء صغير من فروة الرأس قبل إستخدامها على فروة الرأس كافة وشعرك بكامله، تجنباً لتحسس الجلد عند البعض على المكونات المذكورة.





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