حقنة البروفايلو .. تجدد شبابكِ وتزيد من نضارة بشرتكِ

الوكيل الاخباري - تعتبر حقنة البروفايلو Profhilo من أحدث التقنيات التجميلية المعتمدة والتي تمد بشرتكِ بالنضارة والإشراق، لإعادة مظهر الشباب إليها.

وعلى الرغم من أنها لا تمنح البشرة حشواً إضافياً، لكنها تعزز مظهرها الصحي من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين داخل الجلد، بالإضافة إلى الهيالورونيك أسيد الذي يحفظ الماء داخل البشرة، مما يزيد من الرطوبة لفترة أطول من الطبيعي، فإذا كنتِ تبحثين عن تقنية تجميلية تمنحكِ هذا المظهر، عليكِ التعرف أكثر على حقنة البروفايلو Profhilo.



اضافة اعلان



كيف تعمل حقنة البروفايلو Profhilo ؟



مع تقدمنا في العمر، لا تستطيع خلايا البشرة استبدال الكولاجين والإيلاستين بالسرعة التي كانت عليها من قبل، وهذا يؤدي إلى إضعاف السلامة الهيكلية للجلد، ويصبح أقل امتلاء وأقل مرونة.



Profhilo هي تركيبة خاصة من حمض الهيالورونيك أسيد عالي التركيز الذي يتصدى لكل هذه المشكلات عن طريق إعادة تشكيل البنية التحتية لبشرتكِ، وإعادتها إلى حالة أكثر شباباً، حيث يسحب البروفايلو الماء ويحتفظ بالرطوبة لمدة أطول داخل الجلد، كما يحفظ 4 أنواع من الكولاجين.















ما فوائد حقنة البروفايلو Profhilo ؟



هناك العديد من الفوائد التي تحصلين عليها عند استخدام حقنة البروفايلو Profhilo منذ أول استخدام ومنها:



· تحسين قوة البشرة.



· تحسين المرونة.



· تحسين شد ورفع الجلد.

· تحسين الحجم والترطيب على مدى فترات طويلة.



· تحسين المظهر العام والتوهج.



كيف يتم حقن الوجه بالبروفايلو؟



بعد استشارة الطبيب المختص، يتم تحديد نقاط الحقن، وهناك 5 على كل جانب من جوانب الوجه، ثم يتولى الطبيب حقن كميات محددة سريرياً من المنتج في الجلد.



النقاط المختارة ليست عشوائية، بل يتم اختبارها سريرياً وهي تعرف باسم النقاط الجمالية الحيوية (BAPs) وهي نقاط يعرف فيها Profhilo أنه يعمل إلى أقصى حد في تحقيق النتائج.



ما الآثار الجانبية؟



لا يعتبر علاج بروفايلو غير مريح، فهو عبارة عن عملية حقن غير مؤلمة وسريعة في نفس الوقت، حيث تتم في غضون دقائق قليلة، وليس لها سوى علامات قليلة من الآثار الجانبية التي تختفي بعد ساعات من الحقن ومنها:



· الاحمرار في موقع الحقن.



· التورم الخفيف.



· الكدمات الخفيفة (في بعض الحالات).



لمن تناسب حقنة البروفايلو Profhilo ؟



نظراً لأن الأمر كله يتعلق بتحسين البشرة، فإن كل من لديه بشرة باهتة أو تراخي في الجلد يعتبر مرشحاً مناسباً للحقنة. وتشير دراسة إلى وجود عدد قليل جداً من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 28 و30 عاماً ممن لن يروا فوائد قيمة من علاج بروفايلو.



وتجدر الإشارة إلى أن حقنة البروفايلو Profhilo لا تناسب المرأة الحامل أو المرضعة، لذا عليكِ تجنب هذه التقنية خلال هذه الفترة، وعليكِ مراجعة الطبيب المختص إذا كنتِ في مرحلة الاستعداد للحمل.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج