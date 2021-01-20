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الأربعاء، 20-01-2021 03:20 م

استوديو زين يقدّم خدماته لرياديي الأعمال والمصممين والشركات الناشئة الأردنية

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الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال "استوديو زين" خدمات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج مجاناً لرياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمصممين ممن تدعمهم زين تحت مظلة منصّتها للإبداع (ZINC) ومنصة ديزاين (Dezain Space)، بهدف تسويق منتجاتهم والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
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وأقيمت في "استوديو زين" جلسات تصوير احترافية لمنتجات مجموعة من المصممين الأردنيين منهم: (Uniart Gallery, Taqyeh, Kham, Mix & Match Handicrafts) وغيرهم، ليتمكنوا من عرضها على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي وتسويقها بشكل مثالي يضمن الوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة أفضل تبين تفاصيل المُنتَج، كما قدّم الاستوديو خدمات تصوير الفيديو والمونتاج لمجموعة من الشركات الناشئة للتعريف بأعمالها وزيادة فرص انتشارها وتوسيع نشاطها، منها: (Mudareb, Tamwelna, Tanaffas).

يذكر أن شركة زين قامت بافتتاح "استوديو زين" خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020، وقامت بتجهيزه بأحدث التقنيات الفنية ومعدّات التصوير ووحدات الإضاءة، وفريق تصوير متكامل؛ لتقديم خدمات التصوير والمونتاج للجهات التي تقدم الدعم لها من الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة والمصممين للاستفادة من خدمات الاستوديو، بحيث يمكنهم حجز جلساتهم للاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدّمها الاستوديو من خلال الرابط: www.zincbooking.com، أو التواصل بشكل مباشر على الرقم 0796666348.

 




 

 


 

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