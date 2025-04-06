العلوم التطبيقية تحرز المركز الأول في مسابقة هواوي العالمية لأعضاء هيئة التدريس وتعتمد منهاجها المقدم على منصة هواوي التعليمية

كانت المنافسة على مرحلتين الأولى خلال شهر أيلول من العام الماضي 2024 حيث تم تقديم خطه منهاج تعليمي يجمع بين الجانب النظري والعملي على أحدث التقنيات العالمية، وبعد اختيار الفائزين في المرحلة الأولى والمرشحين للمرحلة الثانية قام الدكتور العتوم بتقديم المنهاج التفصيلي بجانبيه النظري والعملي والدفاع عنه أمام لجنه تحكيم من خبراء شركة هواوي في الصين خلال شهر آذار من العام الحالي 2025، وكانت المشاركة تحت عنوان:
"Permissions and Role Management: A Practical Approach using OpenEuler, OpenGauss and Data Studio"
وقد وصلت الكلية الدعوة للموافقة على نشر المنهاج المؤلف على منصة هواوي التعليمية ليصبح متوفراً لملايين المتابعين من الطلبة والمدرسين عالمياً.
جاءت مشاركه الدكتور العتوم انسجاماً مع جهود الكلية الحثيثة والمبذولة في تكاملية المناهج الأكاديمية مع أحدث التقنيات العالمية والتحالفات التقنية وذلك لتهيئة طلابنا الأعزاء لسوق العمل، ويبين هذا الإنجاز اهتمام الجامعة والكليه بالاستثمار بأعضاء هيئة التدريس ورعايتهم وتطوير مهاراتهم بما ينعكس على الطلبة ويؤهلهم للانخراط في أسواق العمل المحلية منها والعالمية.
تبارك الجامعة لكليتها المميزة ولدكتورها المميز أحمد العتوم على هذا الإنجاز العالمي.
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