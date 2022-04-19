بنك الإسكان يطلق حملة ترويجية لتمويل السيارات بمزايا منافسة واجراءات ميسرة

الوكيل الاخباري - تحقيقاً لرغبات عملائه في اقتناء سيارات أحلامهم، أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- حملة ترويجية جديدة بمزايا لا تضاهى لتمويل السيارات الجديدة بأسعار فائدة منافسة وفترات سداد مرنة.

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وتتضمن الحملة مجموعة من الامتيازات منها؛ سعر فائدة يبدأ من 2.95% (Flat rate)، وتمويل يصل حتى 150 ألف دينارولغاية 100% من القيمة التقديرية للسيارة، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات بما فيها فترة السماح البالغة 3 أشهر، إضافة إلى عمولة منح ائتمان بواقع 1 % للسنة الأولى فقط ولمرة واحدة.



كما تتيح الحملة، للأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المملكة، إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية برسوم إصدار مجانية للسنة الأولى، وإمكانية التمويل بالحد الأدنى من الوثائق ضمن برامج تمويل السيارات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبنك من وكالات السيارات المعتمدة لهذه الغاية وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك.



وتأتي هذه الحملة من بنك الإسكان، ترجمة لاستراتيجيته الرامية إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية ذات قيمة مضافة لعملائه تلاءم احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية من جهة، ودعماً من البنك لعجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة الشرائية لمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع السيارات.



ويمكن للراغبين باقتناء سيارات أحلامهم التواصل مع مركز الخدمة الهاتفية "إسكان 7/24" أو فرق المبيعات المتواجدة في معارض السيارات المعتمدة لدى البنك، أو زيارة أي من فروع بنك الإسكان المنتشرة في مختلف مناطق المملكة للاطلاع على تفاصيل ومزايا هذا العرض، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب القرض الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وتطبيق "إسكان موبايل" وخدمة "إسكان أون لاين".