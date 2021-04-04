بنك الإسكان يطلق حملته السنوية المبتكرة لجوائز حسابات التوفير للعام 2021

الوكيل الاخباري - يواصل بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- سياسته الهادفة إلى تحفيز عملائه على اعتماد برامج تحفيزية للادخار وتنمية أرصدة حساباتهم الحالية، وذلك من خلال إطلاق حملته الترويجية السنوية لحسابات التوفير للعام الحالي 2021.

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وتمكّن حملة الجوائز عملاء البنك من أصحاب حسابات التوفير المؤهلين للاشتراك بالجوائز ممن لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار، فرصة الدخول إلى السحب على جوائز حسابات التوفير بفئاتها المختلفة، والموزعة كالتالي؛5 جوائز يومية قيمة كل منها 999 ديناراً، و5 جوائز شهرية قيمة كل منها 9,999 ديناراً، إضافة إلى جائزتين في منتصف العام قيمة كل منها 99,999 ديناراً، وجائزتين في نهاية العام قيمة كل منها 99,999 دينار.



ويُعد بنك الإسكان أول بنك أردني يطبق نظام جوائز حسابات التوفير بدءاً من عام 1977، ما يعكس ريادته واهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير ورغبته في تشجيعهم على الادخار وتعزيز هذه الثقافة الإيجابية لديهم وبما يوفر لهم ظروف معيشية أفضل وأكثر استقرارا، كما تعبر هذه الجوائز عن مدى تقدير البنك لعملاء هذه الحسابات والذين قاموا باختياره ليكون بنكهم الأول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظراً للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم.



وخلال هذه الحملة والتي ستستمر على مدار العام، سيقوم بنك الإسكان بالإعلان على موقعه الإلكتروني ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الفائزين بجوائزه المميزة.



ويتيح بنك الإسكان للعملاء الحاليين والجدد الراغبين بالاشتراك في هذه الحملة، فتح حسابات التوفير في أي من فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، كما ويتيح للعملاء ممن يمتلكون حسابات حالية لدى البنك بالتحويل من حساباتهم الأخرى لحساب التوفير الخاص بهم عبر تطبيق إسكان موبايل ISKAN Mobile، أو من خلال مركز الخدمة الهاتفية (إسكان 7/24) والبنك الناطق.