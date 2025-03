سامسونج تُحدث نقلة نوعية في تجربة الذكاء الاصطناعي مع إطلاق هواتف ‘Galaxy A56 5G’ و’Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’

01:41 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق هواتف 'Galaxy A56 5G' و'Galaxy A36 5G' و 'Galaxy A26 5G'، أحدث إصدارات سلسلة 'Galaxy A'. ولأول مرة، تقدم سلسلة 'Galaxy A' ميزة الذكاء المذهل، والتي تتضمن أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي المفضلة لدى المستخدمين، لإعادة تعريف تجربة الإبداع. كما تتميز الهواتف الجديدة بتحسينات في المتانة وطول عمر الجهاز، بالإضافة إلى حماية قوية للأمان والخصوصية، ما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر أماناً واستدامة.





وقال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال الأجهزة المحمولة (MX) في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "تمثل سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة خطوة مهمة في مهمتنا لجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع، من خلال توفير تجارب الذكاء الاصطناعي المذهلة من ‘Galaxy’ لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم. وبفضل هذه الميزات والإمكانات الرائعة، نحن متحمسون لإطلاق العنان للإبداع اللامحدود على سلسلة ‘Galaxy A’، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وموثوقة وممتعة."



الذكاء المذهل للبحث المتقدم والإبداع



يُعد الذكاء المذهل أول منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي متاحة حصريًا على ‘Galaxy A56 5G’ و’Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’، حيث يوفر للمستخدمين أدوات ذكاء اصطناعي قوية وممتعة وسهلة الاستخدام. وبفضل واجهة ‘One UI 7’، تقدم ميزات الذكاء المذهل تجارب بحث ورؤية مذهلة لمستخدمي سلسلة ‘Galaxy A’.



وكانت ميزة ‘Circle to Search’ المحسّنة من Google من بين الميزات المفضلة لمستخدمي سلسلة ‘Galaxy A’ العام الماضي، وهي تجعل البحث والاستكشاف أسهل من أي وقت مضى. ومع أحدث التحسينات، يمكن للمستخدمين الآن القيام بالمزيد عبر هواتفهم، حيث أصبح بإمكان ميزة ‘Circle to Search’ التعرف بسرعة على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وروابط المواقع الإلكترونية المعروضة على الشاشة، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ الإجراء المطلوب بنقرة واحدة فقط. وبفضل التحسينات الأخيرة على ‘Circle to Search’، يمكن للمستخدمين الآن البحث عن الأغاني التي يسمعونها مباشرة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات، سواء كانت موسيقى تُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي من الهاتف، أو أغنية تُشغل عبر مكبرات الصوت القريبة، يكفي الضغط على شريط التنقل لتفعيل ‘Circle to Search’، ثم النقر على زر الموسيقى للتعرف بسهولة على اسم الأغنية والفنان.



وترتقي سلسلة ‘Galaxy A’ بتجربة التصوير إلى مستوى جديد تماماً بفضل أدوات مبتكرة موجهة لصناع المحتوى، بدءًا من نظام الكاميرا الثلاثية القوي الذي يضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل على جميع الأجهزة، بالإضافة إلى تصوير HDR بدقة 10 بت عبر الكاميرا الأمامية في ‘Galaxy A56 5G’ و ‘Galaxy A36 5G’ لالتقاط صور سيلفي أكثر وضوحاً وإشراقاً. ويتميز ‘Galaxy A56 5G’ بتقنية تصوير متقدمة مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، في حين تتيح سلسلة ‘Galaxy A’ بالكامل للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعاتهم بطرق جديدة ومثيرة من خلال أدوات التحرير الذكية للصور.



وتتوفر ميزة ‘Best Face’ حصرياً على ‘Galaxy A56 5G’، ما يجعل التقاط الصورة الجماعية المثالية أسهل من أي وقت مضى، حيث تتيح اختيار ودمج أفضل تعابير الوجه أو الملامح لما يصل إلى خمسة أشخاص من صورة متحركة. سواء أغمض أحدهم عينيه أو نظر بعيداً، تضمن ميزة ‘Best Face’ أن يظهر الجميع في أفضل صورة. ويقدم ‘Galaxy A56 5G’ أيضاً تحسينات على تقنية ‘Nightography’، حيث أصبحت ميزة تقليل التشويش ‘Low Noise Mode’ متاحة الآن في الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب دعم إضافي للكاميرا الواسعة، ما يسمح بالتقاط محتوى مذهل حتى في الإضاءة المنخفضة.



وتأتي هواتف ‘Galaxy A56 5G’ و ’Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’ مزودة بميزة ‘Object Eraser’ المحسّنة، والتي تتيح للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة. سواء كان ذلك شخصاً ظهر فجأة في الخلفية أو ظلاً غير مرغوب فيه، يمكن للمستخدمين تحديد العناصر يدوياً أو تلقائياً لمسحها، ما ينتج صورة أكثر وضوحاً وأناقة خلال بضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة ‘Filters’ للمستخدمين إنشاء فلاتر مخصصة من خلال استخراج الألوان والأنماط من الصور الحالية، ما يسمح لهم بتطبيق تأثيرات فريدة تتناسب مع تفضيلاتهم وأذواقهم الشخصية. وبفضل هذه الأدوات الذكية، يمكن للمستخدمين تحسين صورهم بسهولة، ما يضفي لمسة إبداعية جديدة على كل لقطة.





مصمم ليدوم: شاشات مطورة وبرمجيات طويلة الأمد



والآن مع ما يصل إلى ستة أجيال من تحديثات نظام ‘Android’ وواجهة ‘One UI’، إلى جانب ست سنوات من التحديثات الأمنية، تعزز سلسلة ‘Galaxy A’ من استدامة برمجياتها بشكل أكبر. وتساعد هذه التحديثات في تحسين دورة حياة الجهاز، ما يضمن للمستخدمين تجربة سلسة وموثوقة لسنوات قادمة.



ويتميز ‘Galaxy A56 5G’ و ’Galaxy A36 5G’ أيضاً بشاشة أكبر مصممة لتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة وغامرة. حيث يأتي كلا الجهازين بشاشة ‘Super AMOLED’ مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+، مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة، ما يوفر أداءً بصريًا أكثر إشراقاً ووضوحاً. كما تعزز مكبرات الصوت الاستريو الجديدة التجربة من خلال صوت غني ومتوازن لتجربة ترفيهية أكثر تكاملاً.



وتأتي سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة مزودة ببطارية سعة 5,000 مللي أمبير في جميع الطرازات، ما يمنح المستخدمين الطاقة التي يحتاجونها لمواكبة روتينهم اليومي. ويدعم ‘Galaxy A56 5G’ و’Galaxy A36 5G’ قدرة شحن 45 واط وتقنية ‘Super Fast Charge 2.0’، ما يتيح شحناً أسرع لاستخدام يدوم لفترات أطول. كما يتميز كلا الجهازين بأداء معزز، حيث يعمل ‘Galaxy A56 5G’ بمعالج Exynos 1580، بينما يعتمد ‘Galaxy A36 5G’ على منصة ‘Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile’. وتساعد غرفة التبريد البخارية الأكبر حجماً في كلا الجهازين على تحسين الأداء، ما يضمن تجربة لعب سلسة، وأداء قوي لتشغيل فيديو بجودة عالية، وأداء قوي للمهام المتعددة.



وإلى جانب الأداء القوي، تم تصميم سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة لتحمل مختلف الظروف اليومية. وللمرة الأولى، يتميز ‘Galaxy A26 5G’ بتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ما يوفر حماية قوية تتماشى مع ‘Galaxy A36 5G’ و’Galaxy A56 5G’ اللذين يتمتعان بنفس مستوى الحماية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر طبقة زجاج ‘Corning® Glass’ المتطورة حماية إضافية ضد الخدوش والتشققات، ما يعزز من متانة الجهاز أثناء الاستخدام اليومي.



حماية معززة لضمان الأمان والخصوصية



ولأول مرة، تأتي سلسلة ‘Galaxy A’ مزودة بواجهة ‘One UI 7’، ما يعزز مستويات الأمان والخصوصية بشكل غير مسبوق. وتوفر ‘Samsung Knox Vault’ طبقة حماية إضافية مُحصّنة لضمان أمان الجهاز وشفافية التحكم وخيارات أوسع للمستخدمين، ما يُبقي البيانات الحساسة محمية بشكل دائم. وبفضل أحدث ميزات الأمان والخصوصية في واجهة ‘One UI 7’، يستفيد مستخدمو ‘Galaxy A’ من حماية متكاملة، تتضمن تحسينات في ميزة الحظر التلقائي (Auto Blocker)، واكتشاف السرقة (Theft Detection)، وإعدادات الأمان الإضافية، وغيرها من الميزات لضمان تجربة أكثر أماناً.



عند الإطلاق، ستكون ميزة ‘Digital Key’ متاحة على أجهزة ‘Galaxy A56 5G’ و ‘Galaxy A36 5G’ في أسواق مختارة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، على أن يتم التوسع في المزيد من الأسواق لاحقاً.



وتستعد سامسونج لإطلاق ‘Galaxy A56 5G Enterprise Edition’، المصمم لتوفير تجربة استخدام احترافية تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها. وسيحصل عملاء قطاع الأعمال على سبع سنوات من تحديثات الأمان وواجهة ‘One UI’، إلى جانب ثلاث سنوات من الضمان وضمان دورة حياة المنتج لمدة عامين، مما يضمن استمرارية وثقة في الأداء على المدى الطويل. كما يتضمن الإصدار ترخيصاً لمدة عام واحد لخطة ‘Knox Suite Enterprise Plan’، وهي حزمة متكاملة توفر حماية متقدمة وإدارة سلسة للأجهزة، عبر التحكم الدقيق في تحديثات نظام التشغيل، وتحليل استخدام الأجهزة، وتقديم رؤى أمنية ذكية، إلى جانب ميزات حصرية مصممة خصيصاً للعاملين في الخطوط الأمامية.





تتوفر سلسلة ‘Galaxy A’ الجديدة بمجموعة متنوعة من الألوان، حيث يأتي ‘Galaxy A56 5G’ بألوان الرمادي الفاتح الرائع، والجرافيت الرائع، والزيتوني الرائع، والوردي الرائع. بينما يتوفر ‘Galaxy A36 5G’ بألوان الخزامى الرائع، والأسود الرائع، والأبيض الرائع، والليموني الرائع. أما ‘Galaxy A26 5G’، فهو متاح بألوان الأسود، والأبيض، والأخضر النعناعي، والوردي الخوخي.



ولمعرفة المزيد عن ‘Galaxy A56 5G’ و’Galaxy A36 5G’ و’Galaxy A26 5G’ وغيرها من هواتف ‘Galaxy’، يرجى زيارة: Samsung Newsroom، و Samsung Mobile Press، و Samsung.com