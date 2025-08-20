بنك الإسكان يمكّن 25 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة في ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز تطوير الأعمالBDC والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- قدم بنك الإسكان دعمه لمركز تطوير الأعمال BDC- لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال تستهدف تمكين25 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة وتعزيز نهج التشغيل الذاتي لديهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمن إطار التزامات البنك التي تم تقديمها للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي عقدت في برلين خلال شهر نيسان من العام الجاري، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى أفراد فاعلين، لا سيما في البلدان النامية.

جاء هذا الدعم المقدم من البنك من خلال مظلة "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، ليكون البنك بذلك من أوائل المؤسسات التي تسهم في تحويل التوجهات الوطنية والالتزامات ضمن القمة إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

ويعكس هذا الدعم حرص بنك الإسكان على الاستجابة المستمرة لتوجيهات البنك المركزي الأردني الهادفة لمواءمة الخدمات التي تلبي متطلبات ذوي الإعاقة المختلفة، بما يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية الأساسية.



ويمثل دعم البنك للدورة خطوة نوعية نحو تعزيز الشمول والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، كما أنه ينسجم مع التزام البنك من خلال "إمكان الإسكان" برفع قدرات الأفراد وتحسين نوعية حياتهم دون تمييز، بالتركيز على كسر الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل التحديات التي يواجهونها إلى فرص، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر إنصافاً، ويضمن مشاركة الجميع في الحياة العامة والاقتصاد.

وقد زودت الدورة المشاركين بالأدوات العملية والمعرفية التي تسهم في تطوير قدراتهم الريادية؛ حيث تناولت على مدار 10 أيام العديد من المواضيع كمفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، وآليات الوصول إلى التمويل، ودراسة الجدوى، بما يمكنهم من الدمج في سوق العمل والاقتصاد.