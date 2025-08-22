الجمعة 2025-08-22 01:55 م
 

استشهاد رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 22-08-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة وفاة طفلة رضيعة في خان يونس جنوب القطاع بسبب سوء التغذية.اضافة اعلان


وبوفاة هذه الرضيعة يرتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء التجويع الإسرائيلي للقطاع إلى 113.
 
 
