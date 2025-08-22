استشهاد رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية

وبوفاة هذه الرضيعة يرتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء التجويع الإسرائيلي للقطاع إلى 113.
-
