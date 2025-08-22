استشهاد رضيعة في خان يونس بسبب سوء التغذية

12:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743258 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة وفاة طفلة رضيعة في خان يونس جنوب القطاع بسبب سوء التغذية. اضافة اعلان





وبوفاة هذه الرضيعة يرتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء التجويع الإسرائيلي للقطاع إلى 113.

