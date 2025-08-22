تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبحسب التسعيرة، سجل سعر غرام الذهب عيار 21، 67.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.6 دينارا لجهة الشراء.
