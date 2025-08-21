الخميس 2025-08-21 11:56 ص
 

الأمن للمواطنين : توجهوا إلى أعمالكم باكرا بدءا من الأحد

أزمة سير - أرشيفية
تعبيرية
 
الخميس، 21-08-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام الأردنيين، إلى الخروج إلى وجهاتهم الصباحية قبل المواعيد المعتادة، بدءا من يوم الأحد المقبل، تزامنا مع بدء الدوام المدرسي.اضافة اعلان


وقالت إنه يتوقع حدوث تغيير على الأنماط المرورية مع بداية الدوام المدرسي صباح يوم الأحد، والمتمثل بكثافة مرورية صباحية.

وبينت أن ذلك يتطلب من المواطنين الحركة باتجاه وجهاتهم قبل المواعيد المعتادة.
 
 
