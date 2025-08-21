الأمن للمواطنين : توجهوا إلى أعمالكم باكرا بدءا من الأحد

وقالت إنه يتوقع حدوث تغيير على الأنماط المرورية مع بداية الدوام المدرسي صباح يوم الأحد، والمتمثل بكثافة مرورية صباحية.
وبينت أن ذلك يتطلب من المواطنين الحركة باتجاه وجهاتهم قبل المواعيد المعتادة.
