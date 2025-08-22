الجمعة 2025-08-22 01:54 م
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة

الجمعة، 22-08-2025 01:46 م
الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الجمعة، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، 67.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.6 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.8 و60.2 و 45.8 دينارا على التوالي.
 
 
