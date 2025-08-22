عجلون: الإقراض الزراعي يمنح قروضاً بـ1.8 مليون دينار لدعم المزارعين

الوكيل الإخباري- خصصت مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة عجلون، مخصصات مالية تبلغ 2.5 مليون دينار للعام الحالي لدعم المشاريع الزراعية وتمكين المزارعين والمرأة الريفية.

وقال مدير الإقراض الزراعي في عجلون المهندس بشار النوافله، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية منحت حتى الآن قروضاً بقيمة مليون و800 ألف دينار، استفاد منها 397 مزارعاً ومزارعة، بينهم 105 مزارعين من مربي الثروة الحيوانية حصلوا على قروض بلا فوائد بلغت 310 آلاف دينار، مشيراً إلى أن التحصيلات لهذا العام بلغت مليوناً و580 ألف دينار.



وأضاف النوافله، أن القروض الممنوحة تهدف إلى دعم الأسر الريفية وتمكين المرأة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إلى جانب تمويل مشاريع الصناعات الغذائية، واستصلاح الأراضي وتطويرها، ومشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات المياه الحديثة للري.



وبين أن مؤسسة الإقراض الزراعي، تعد جهة حيوية في تمويل ودعم القطاع الزراعي، إذ تساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال توفير قروض ميسرة للمزارعين والمشاريع الزراعية ما يرفع من مستوى معيشة المزارعين ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.



ولفت النوافله إلى أن المؤسسة توفر القروض لمختلف المشاريع الزراعية بدءاً من شراء الأراضي والآلات الزراعية مروراً بتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني والداجني وتصنيع المنتجات الزراعية وصولاً إلى دعم المرأة والشباب في الريف عبر برامج قروض خاصة تتيح فرص عمل مستدامة وتدعم التنمية الريفية.