الأربعاء 2025-08-20 06:58 م
 

ارتفاع أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

الأربعاء، 20-08-2025 05:38 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بحسب التسعيرة الثانية، الأربعاء، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 - "67.8" دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.3 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.8 و59.9 و 45.6 دينارا على التوالي.
 
 
