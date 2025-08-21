فريق شيري الأردن يحصد لقب بطولة الشرق الأوسط للمهارات الفنية ويتأهل للبطولة العالمية في الصين

وكانت شيري إنترناشونال قد نظمت هذه المسابقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث استضافتها مملكة البحرين بمشاركة 14 فنيًا من 9 دول، في مركز إي كي كانو للتدريب. وهدفت المسابقة إلى رفع معايير الخدمة وتعزيز كفاءات الكوادر الفنية عبر مسابقات مهنية أظهرت مستوى عاليًا من الخبرة والاحترافية بين المشاركين.
وتُعدّ هذه المبادرة خطوة أولى ضمن رؤية شيري لتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات، ووضع معايير جديدة للتميز في قطاع خدمات السيارات، بما يضمن تقديم أفضل تجربة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط.
تأسست شركة شيري أوتوموبيل عام 1997، وهي اليوم واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات الصينية والعالمية؛ حيث تعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم. وقد نجحت شيري في بناء سمعة قوية بفضل التزامها بالابتكار والجودة، إضافةً إلى استثماراتها المستمرة في البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مثل السيارات الكهربائية والهجينة. وتضع شيري عملاءها في صميم استراتيجيتها، عبر توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق العالمية وتواكب تطلعات الجيل الجديد من المستهلكين.
