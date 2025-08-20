الأربعاء 2025-08-20 10:13 م
 

قرار سعودي هام لجميع المعتمرين الأردنيين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 20-08-2025 09:46 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تمكّن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة، وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط، عبر المنصة (https://umrah.nusuk.sa/)، وفق بيان للوزارة.اضافة اعلان


وبحسب ماذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تعد خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفتهم من خلال منصة "نسك عمرة".

وتتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، والمواصلات، والجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي مهم لمقدمي طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة

تعبيرية

أخبار محلية قرار سعودي هام لجميع المعتمرين الأردنيين

اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" في جرش

أخبار محلية اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" في جرش

لي

أخبار محلية الحكومة تكشف الهدف الحقيقي وراء عودة خدمة العلم

الجنائية الدولية تدين العقوبات على قضاتها

عربي ودولي الجنائية الدولية تدين العقوبات على قضاتها

التربية: طرح 60 منهاجا مطورا جديدا العام الدراسي 2025/2026

أخبار محلية التربية: طرح 60 منهاجا مطورا جديدا العام الدراسي 2025/2026

ت

شؤون برلمانية "العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية

الكرك: محاضرة حول القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة

أخبار محلية الكرك: محاضرة حول القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة



 
 





الأكثر مشاهدة